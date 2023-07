Unfall bei illegalem Autorennen: Zuschauer schwer verletzt

Bei einem illegalen Autorennen ist es am Montagabend im Münchner Stadtteil Milbertshofen zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Mensch schwer verletzt wurde. Dies berichtete das Münchner Präsidium.

Minderjährige veranstalten illegales Autorennen

Zwei 17-Jährige sollen kurz vor 21.00 Uhr mit zwei angemieteten Autos auf der Riesenfeldstraße mehrfach aufeinander zugefahren sein, um unmittelbar vor einem Zusammenstoß auszuweichen oder abzubremsen. Es handelte sich um eine mutmaßliche Mutprobe, so die Polizei. Gleichzeitig befanden sich mehrere Zuschauer auf der Fahrbahn. Bei einem Ausweichmanöver steuerte einer der 17-Jährigen auf die Gruppe zu.

18-jähriger Zuschauer erleidet offenen Bruch

Mehrere junge Menschen konnten sich durch einen Sprung über eine Leitplanke in Sicherheit bringen. Ein 18-Jähriger wurde jedoch von dem Wagen erfasst und schließlich mit einem offenen Bruch an einem Bein ins Krankenhaus eingeliefert. Gegen die beiden 17-jährigen Fahrer wird nun wegen verbotener Fahrzeugrennen ermittelt sowie in einem Fall wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Die Autos der beiden Fahrer seien jeweils Mietfahrzeuge gewesen. Wie die 17-Jährigen an die Wagen gekommen waren, blieb zunächst unklar. Im vergangenen Jahr hat die Zahl illegaler Rennen auf bayerischen Straßen einen neuen Negativrekordwert erreicht.