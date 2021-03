Unfall bei Hochstadt am Main: 18-Jährige schwer verletzt

Eine 18 Jahre alte Autofahrerin ist am späten Dienstagabend bei einem Unfall auf der B289 bei Hochstadt am Main im Landkreis Lichtenfels schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestehe aber nicht, sagte ein Sprecher der Polizeieinsatzzentrale in Bayreuth dem Bayerischen Rundfunk.

Lkw kracht frontal in Pkw

Demnach war ein 36 Jahre alter Lasterfahrer nahe Hochstadt am Main im Baustellenbereich auf Höhe des Hochstadter Sees mit leicht überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit dem Auto der entgegenkommenden Frau kollidiert. Die 18-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie kam in ein Krankenhaus.

Bundesstraße für Bergungsarbeiten gesperrt

Der Lasterfahrer blieb unverletzt, so die Polizei weiter. Die Bundesstraße war für die Aufräum- und Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt.