Unfall bei Großheubach: zwei Frauen schwer verletzt

Zwischen Röllbach und Großheubach sind die beiden Fahrzeuge kollidiert. Eine 22-Jährige und eine 57 Jahre alte Frau verletzten sich dabei schwer. Wie die Polizei mitteilt, geriet die 22-Jährige am Mittwochabend aus noch ungeklärter Ursache in einer Kurve in den Gegenverkehr. Es kam zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto der 57-Jährigen.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Die beiden Autofahrerinnen wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Die Feuerwehren aus Großheubach, Miltenberg und Röllbach befreiten sie. Durch den Zusammenstoß erlitten beide Frauen schwere Verletzungen. Sie mussten durch den Rettungsdienst und einen Hubschrauber in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht werden.

Unfallhergang wird untersucht

Zur Klärung der genauen Unfallursache befand sich auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg ein Sachverständiger vor Ort. Die Straße zwischen Röllbach und Großheubach war zeitweise in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.