Unfall bei Goldsteig in Cham: Braunes Abwasser im Fluss Regen

Etliche Tausend Liter Molke sind in dieser Woche in den Fluss Regen bei Cham geflossen. In der Kläranlage der Käserei Goldsteig ist es zu einem Leitungsbruch gekommen. Dadurch ist die Molke nahezu ungefiltert in die städtische Kläranlage geflossen. Laut der Chamer Polizei führte dies zu einer Überlastung der Anlage.

Die Folge: Eine braune Brühe landete im Fluss Regen. Mittlerweile wurde der Leitungsschaden behoben. Die Behörden haben nun Wasserproben entnommen. Das Ergebnis steht noch aus.