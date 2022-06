Unfall bei der ersten Fahrt: Motorradfahrer verliert Arm

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagabend in Coburg bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 43 Jahre alte Fahrer hatte sich offenbar in einer Kurve verbremst und war in die Mittelleitplanke gekracht, so die Polizei. Dabei habe sich der Mann den Angaben zufolge den rechten Arm abgerissen. Er wurde in eine Klinik geflogen.

Mann bei erster Fahrt mit neuem Motorrad schwer gestürzt

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Motorradfahrer seine Maschine gerade erst in Coburg gekauft, zusammen mit einem Freund abgeholt und wollte das Motorrad nach Hause holen. Auf seiner ersten Fahrt nahm er der Polizei zufolge die Auffahrt auf die A73 mit überhöhter Geschwindigkeit und stürzte. Seine Maschine schleuderte mehrere Meter weit und kam am rechten Fahrbahnrand zum Liegen.

Ob der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wird derzeit noch untersucht, außerdem habe er seit längerer Zeit keinen Führerschein mehr besessen, so die Polizei in einer Mitteilung. Auch sein Bekannter soll keinen Führerschein mehr haben.

Führerscheinloser Freund verlässt Unfallort ohne zu helfen

Der gleichaltrige Freund soll zum Unfallzeitpunkt mit seinem Pkw hinter dem Motorrad gefahren sein und kurz angehalten haben. Ersten Ermittlungen zufolge, habe sich der Freund, nachdem andere Verkehrsteilnehmer zum Unfall dazu kamen, aus Angst vor einer Polizeikontrolle dann in Richtung Thüringen entfernt, ohne seinem lebensgefährlich verletzten Bekannten zu helfen.

Die Polizei ermittelt nun wegen mehrerer Straftaten gegen beide Männer. Unter anderem geht es um den Vorwurf der Gefährdung des Straßenverkehrs, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der unterlassenen Hilfeleistung. Die Unfallstelle war für rund zwei Stunden voll gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.