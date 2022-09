Unfall bei Bamberg: Transporter umgekippt – Fahrer verletzt

Bei Hallstadt im Landkreis Bamberg ist es am Montag zu einem Zusammenstoß von zwei Lieferwagen gekommen. Einer der Fahrer musste von Einsatzkräften aus seinem Wagen befreit werden.

Lieferwagen stoßen zusammen: Transporter kippt um

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ein 27-jähriger Kleintransporter-Fahrer die A70 an der Ausfahrt Hallstadt verlassen und wollte abbiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden Van, der ihm trotz Vollbremsung in die Fahrzeugseite fuhr. In Folge der Kollision kippte der Lieferwagen des Unfallverursachers seitlich auf die Fahrbahn und blieb dort liegen.

Feuerwehr befreit verletzten Fahrer

Der leichtverletzte Fahrer musste von der Feuerwehr über die Windschutzscheibe aus seinem Fahrzeug befreit werden. Der Fahrer des anderen Wagens blieb unverletzt. Der Schaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.