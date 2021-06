Unfall bei Autoposer-Treffpunkt: "War nur eine Frage der Zeit"

Bei dem beliebten Treffpunkt der Autoposer-Szene in Cham ist es am späten Samstagabend zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 21-jähriger Deggendorfer verletzt wurde. Vermutlich beim Driften beziehungsweise einer sogenannten Handbremswende brach das Heck seines BMW aus und rutschte an das Hauseck einer Diskothek.

Hoher Schaden an Auto und Gebäudewand

Der Aufprall war laut Polizei so heftig, dass am Auto die Hinterachse brach und ein Totalschaden von rund 6.000 Euro entstand. Auch das Gebäude wurde in Mitleidenschaft gezogen: Hier schätzt die Polizei den Schaden auf etwa 5.000 Euro. Mehrere Einsatzkräfte von Feuerwehr und BRK waren vor Ort und haben sich um die Unfallbeteiligten gekümmert. Der Fahrer wurde leicht verletzt, die beiden Mitfahrer blieben offenbar unverletzt.

Feuerwehrkommandant: "Keinerlei Verständnis"

Auf dem Parkplatz in der Rodinger Straße versammeln sich an Sommerwochenenden regelmäßig Hunderte Tuning-Fans, teilweise auch zu riskanten Fahrmanövern. Laut dem Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Cham, Markus Fischer, sei es nur eine Frage der Zeit gewesen, bis ein Unfall passiert. Er habe für so etwas keinerlei Verständnis, schrieb Fischer auf Facebook. Bereits Anfang Juni kam es auf dem Parkplatz zu einem größeren Polizeieinsatz, bei dem sich rund 1.000 junge Erwachsene versammelten. Zwei von ihnen warfen Flaschen auf Polizisten. Bei den Festnahmen wurden zwei Beamte leicht verletzt.

Weitere Sicherheitsmaßnahmen angedacht

Laut einem Sprecher der Polizeiinspektion Cham sei an der Rodinger Straße bereits ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern eingeführt worden. Außerdem werde man die Kontrollen weiter intensiv fortführen und auf verstärkte Polizeipräsenz setzen. Die Polizei ist auch im Gespräch mit der Stadt Cham zu weiteren Sicherheitsmaßnahmen wie Bodenwellen oder Überwachungskameras, so der Sprecher.