Abensberg: Unfall mit Fahrerflucht?

Ein Autofahrer ist am Abend bei Abensberg in ein anderes Auto gekracht und tödlich verunglückt. Das Unfallopfer verbrannte bis zur Unkenntlichkeit in seinem Fahrzeug. Die Polizei sucht jetzt nach dem flüchtigen Unfallverursacher.