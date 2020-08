Unfall-Auto landet auf dem Dach eines Kleintransporters

Eine ganze Schadensserie legte der 21-jährige Fahrer mit seinem Audi hin. Er beschädigte mehrere Fahrzeuge bis er nach einer Schlingerfahrt auf dem Dach eines Kleintransporters landete. Zum Glück wurde er dabei nur leicht verletzt.

Kontrolle über das Fahrzeug verloren

Laut Polizei fuhr ein 21-Jähriger gegen 22.00 Uhr am Sonntagabend (02.08.2020) mit seinem älteren Audi A3 auf Höhe des Südfriedhofs in Nürnberg. Aus noch ungeklärter Ursache streifte er den linken Bordstein und verlor offensichtlich dadurch die Kontrolle über sein Auto. Das Fahrzeug schleuderte nach rechts, rammte ein Verkehrsschild, durchbrach ein Gebüsch und rammte dann drei dahinter parkende Autos. Am Ende landete der junge Mann in seinem Audi auf dem Dach eines ebenfalls dort abgestellten Kleintransporters.

Mann kommt mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus

Die Polizei geht davon aus, dass der junge Mann mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Ermittlungen zum Unfallhergang laufen noch. Der 21-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde in eine Klinik gebracht. Wie hoch der Sachschadens ist, ist noch unklar.