Unfall auf Reiterhof in Rötz: Frau von Heuballen erschlagen

Auf einem Reiterhof in Rötz im Landkreis Cham ist eine 35 Jahre alte Frau von einem herabstürzenden Heuballen getroffen worden. Sie wurde dabei so schwer verletzt, dass sie wenige Stunde später im Krankenhaus starb, wie die Polizei berichtet. Der Unfall ereignete sich demnach am Montagnachmittag. Ein 42-Jähriger sei dabei gewesen, mit einem Lader die übereinandergestapelten, jeweils 400 Kilogramm schweren Heuballen umzuschichten. Dabei sei der Stapel umgestürzt. Die Frau sei von einem der herabfallenden Ballen getroffen und lebensgefährlich verletzt worden.

Kripo ermittelt

Das Opfer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Regensburger Krankenhaus geflogen, wie die Polizei weiter mitteilte. Dort starb die 35-Jährige in der Nacht zum Dienstag. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall hat die Kripo Regensburg übernommen.