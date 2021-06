Unfall auf Golfplatz: Zwei Menschen schwer verletzt

Eine Serie von Missgeschicken hat auf einem Golfplatz in Haarbach im Landkreis Passau zu einem folgenschweren Unfall mit einem Buggy geführt. Dabei wurden am Samstag zwei Menschen schwer verletzt, wie die Polizei in Bad Griesbach am Sonntag mitteilte. Das Fahrzeug wird verwendet, um Golfspieler und ihre Ausrüstung über den Golfplatz zu befördern.

Falsches Pedal gedrückt

Der Fahrer des gemieteten Elektrofahrzeugs hatte das Gefährt verlassen, ohne die Bremse zu fixieren. Daraufhin setzte sich der führerlose Buggy selbstständig in Bewegung. Die Frau auf dem Beifahrersitz habe daraufhin versucht, das Bremspedal zu betätigen, trat dabei aber versehentlich auf das Gaspedal, berichtet die Polizei weiter. Daraufhin sei der Buggy frontal gegen die Hauswand des Clubheims gefahren. Zwei Personen, die vor dem Clubhaus standen, wurden zwischen Fahrzeug und Wand eingeklemmt.

Opfer kamen ins Krankenhaus

Die beiden Opfer erlitten dabei schwere Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung in die Krankenhäuser nach Passau und Vilshofen gebracht. Die Polizeiinspektion Bad Griesbach hat die weiteren Ermittlungen übernommen.