Unfall auf der A93 - langer Stau gebildet

Auf der A93 zwischen dem Kreuz Oberpfälzer Wald und der Ausfahrt Pfreimd sind Dienstagmittag zwei Lastwagen zusammengestoßen. Nach ersten Informationen der Polizei wurden mehrere Menschen verletzt. Über den genauen Unfallhergang ist noch nichts bekannt.

Langer Rückstau an der Unfallstelle

Die A93 musste bei Pfreimd in Fahrtrichtung Regensburg komplett gesperrt werden. Wie eine Polizeisprecherin dem BR sagte, wird die Bergung der Unfalllaster noch länger dauern. Zunächst soll versucht werden einen Auflieger wegzuräumen, damit der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden kann. Es hat sich bereits ein Rückstau von über zehn Kilometern gebildet. Ortskundigen wird empfohlen, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

Betriebsmittel in Naab gelaufen

Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, musste ausgelaufener Diesel aufgefangen werden. Ein beteiligter Militär-Lkw der US-Army landete in einem Straßengraben. Die hier ausgelaufenen Betriebsmittel liefen den Hang hinab und in die angrenzende Naab hinein. Deswegen musste eine Ölsperre auf Höhe des Gewerbegebiets in Pfreimd eingebracht werden, so die Feuerwehr.

Insgesamt waren rund 80 Einsatzkräfte im Einsatz.