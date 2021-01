Unfall auf der A9 bei Marktschorgast mit drei Verletzten

Drei verletzte Personen und 25.000 Euro Sachschaden: Das ist die Bilanz eines schweren Unfall am Donnerstagnachmittag auf der A9 nahe der Anschluss-Stelle Marktschorgast im Landkreis Kulmbach. Ein mit drei Personen besetzter Transporter war nach einem Spurwechsel auf einen Lastwagen aufgefahren, teilte die Polizei mit.

A9 bei Marktschorgast nach schweren Unfall komplett gesperrt

Der Fahrer des Transporters wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus. Seine beiden Mitfahrer wurden leicht verletzt und kamen ebenfalls ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Die A9 in Richtung Berlin war während der Bergungsarbeiten eine Stunde lang komplett gesperrt. Mittlerweile ist die Autobahn wieder frei befahrbar.