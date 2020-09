vor etwa einer Stunde

Autofahrer räumt nach Unfall auf der A9 auf und verschwindet

Er fuhr in die Leitplanke, hielt an, kehrte zusammen und machte sich wieder auf den Weg. Am Montag beobachtete ein Zeuge auf der A9 einen Autofahrer, der nach einem Unfall zwar den Seitenstreifen saubermachte, aber nicht auf die Polizei wartete.