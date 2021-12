Unfall auf der A3: Lkw schleift Auto quer über Autobahn

In Höhe Marktheidenfeld hat sich am Freitag ein spektakulärer Unfall ereignet. Wie die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach mitteilt, hatte ein Lkw nach einer Kollision ein querstehendes Auto mehrere hundert Meter vor sich her geschoben.