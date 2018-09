Unfall auf der A 70 bei Stadelhofen

Laut Autobahnpolizei Bayreuth war am Montagnachmittag ein 31-Jähriger mit seinem Kleintransporter mit etwa 120 Stundenkilometern von Bamberg in Richtung Bayreuth unterwegs. Zwischen Stadelhofen und Schirradorf sei der 31-jährige Fahrer zu weit nach links gekommen. Beim Versuch, gegenzulenken, sei er dann ins Schleudern geraten und habe die rechte Leitplanke durchbrochen. Etwa 30 Meter nach der Einschlagstelle blieb der Kleintransporter den Angaben zufolge in der Böschung liegen.

Fahrer schwer verletzt

Ein Rettungshubschrauber brachte den 31-jährigen Fahrer mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Der ebenfalls 31-jährige Beifahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Unfallursache noch nicht geklärt

Unklar ist laut Polizei derzeit noch, ob der Fahrer aufgrund eines Reifenplatzers oder aus Unachtsamkeit ins Schleudern geraten war. Dem 31-Jährigen wird fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Die A70 musste für die Bergungsarbeiten am späten Nachmittag zeitweise gesperrt werden.