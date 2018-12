Unfall auf B12: Sattelzug rutscht bei Glätte in den Gegenverkehr

Bei einem Verkehrsunfall auf der B12 ist heute am frühen Morgen ein 27-jähriger Auto-Fahrer an der Anschlussstelle Hellengerst lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Vormittag mitteilte, ist nach aktuellem Kenntnisstand ein Sattelzug auf der abschüssigen schneeglatten Fahrbahn ins Schlingern geraten. Der Auflieger brach aus, rutschte in den Gegenverkehr und prallte mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen.

Feuerwehr schneidet Fahrer aus seinem Wagen

Der Fahrer des Autos wurde lebensgefährlich verletzt. Die Feuerwehr musste ihn aus seinem Fahrzeug schneiden, bevor er in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Der 51-jährige Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

B12 über Stunden gesperrt

Die wegen des Unfalls in beide Richtungen gesperrte B12 wurde, nachdem der Sattelzug geborgen werden konnte, gegen 10.30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Die Staatsanwaltschaft hat einen Sachverständigen damit beauftragt ein Gutachten zur Unfallursache zu erstellen.