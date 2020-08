Unfall auf B12: Navi macht 20-Jährigen zum Geisterfahrer

Ein Autofahrer ist am Mittwoch seinem Navigationsgerät beinahe blind gefolgt. Der 20-Jährige befuhr deswegen die Bundesstraße 12 in falscher Richtung und wurde so zum Geisterfahrer.

Navi sagte, er solle sich links halten

Der junge Mann war auf der B12 vom Grenzübergang in Kirchdorf am Inn (Lkr. Rottal-Inn) in Richtung München unterwegs. Dabei hatte er ein Navigationsgerät eingeschaltet. Nachdem er die Inn-Brücke überquert hatte, sagte ihm sein Navi, er solle sich links halten. Deshalb steuerte der 20-Jährige sein Auto auf die linke Fahrspur - auf der der Gegenverkehr unterwegs war.

42-Jähriger konnte nicht mehr ausweichen

Dabei kam ihm ein 42-jähriger Autofahrer entgegen, der von München Richtung Braunau (Österreich) unterwegs war. Obwohl er so weit wie möglich nach rechts auswich, konnte er einen Zusammenstoß mit dem Auto des 20-Jährigen nicht mehr verhindern.

Unfallverursacher wurde leicht verletzt

Beim Aufprall wurde der 20-Jährige leicht verletzt und ins nahegelegene Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die Bundesstraße war kurzzeitig voll gesperrt und im Anschluss für zwei Stunden nur einseitig befahrbar.