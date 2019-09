Unfall auf B12 bei Pocking sorgt für Probleme im Berufsverkehr

Am frühen Dienstagmorgen ist ein Laster auf der B12 südlich von Pocking ins Schlingern geraten. Dabei kippte der Anhänger in den Graben. Wie die Polizei Bad Griesbach mitteilte, wird sich die Bergung des Lasters noch bis in die Mittagsstunden hinziehen.

B12 muss komplett gesperrt werden

Mittlerweile ist ein Spezial-Abschleppfahrzeug vor Ort. Die B12 muss auf Höhe Osterholzen wegen der schwierigen Bergung des umgekippten Anhängers komplett gesperrt werden. Eine Umleitung über Tutting ist eingerichtet. Es gibt laut Polizei Verkehrsbehinderungen.

Niemand wurde verletzt

Der slowenische Lkw-Fahrer war auf der B12 Richtung München aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern gekommen. Sein Anhänger - beladen mit Gitterboxen - kippte um. Der Fahrer blieb unverletzt und es wurde auch kein anderes Fahrzeug in den Unfall verwickelt. Wie hoch der Sachschaden am Lkw-Gespann ist, muss noch ermittelt werden.