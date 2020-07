Unfall auf A93: Unter "Ausfahrt"-Schild hindurchgefahren

Auf der A93 kam es am Freitag kurz vor Mitternacht in Fahrtrichtung Weiden zu einem Verkehrsunfall. Eine 33-jährige Autofahrerin wollte bei der Anschlussstelle Wiesau (Lkr. Tirschenreuth) die Autobahn verlassen, als sie in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor.

Notrufsäule zerstört

Die Frau kam dabei von der Fahrbahn ab und raste geradeaus unter dem an der Anschlussstelle angebrachten Verkehrszeichen "Ausfahrt" hindurch. Dabei rammte sie eine Leitplanke und fuhr eine Notrufsäule um, bevor das Auto schließlich an einer weiteren Leitplanke zum Stehen kam.

Fahrerin unverletzt

Angeblich sei die Frau alkoholisiert gewesen, wie die Polizei auf BR-Anfrage mitteilte. Wie durch ein Wunder blieb die sie bei dem Unfall unverletzt. Ihr Auto wurde jedoch erheblich beschädigt. Die Anschlussstelle musste zeitweise gesperrt werden.