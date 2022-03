Unfall auf A9 bei Hilpoltstein: Erdboden muss getauscht werden

Weil am Montagabend auf der Autobahn A9 in Höhe Hilpoltstein ein Autotransporter in die Mittelschutzplanke gekracht ist, muss nun voraussichtlich das Erdreich dort ausgetauscht werden. Wie die Polizei mitteilt, waren bei dem Unfall mehrere Hundert Liter Dieselkraftstoff ausgelaufen. Verletzt wurde niemand. Das zuständige Wasserwirtschaftsamt ist alarmiert.

Reifen am Lkw geplatzt

Am Abend war an einem Autotransporter, der unterwegs in Richtung Berlin war, zwischen den Anschlussstellen Hilpoltstein und Allersberg ein Reifen geplatzt. Der 39-jährige Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über das Gespann und durchbrach die Mittelschutzplanke.

Vier weitere Fahrzeuge beschädigt

Durch Trümmerteile auf der Fahrbahn wurden vier weitere Fahrzeuge leicht beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 64.000 Euro. Durch die Bergungsarbeiten kam es im Berufsverkehr zu Behinderungen.