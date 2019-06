Unfall auf A3: Polizei entsetzt über Blockade der Rettungsgasse

Das Unverständnis bei der Polizei ist immer noch spürbar am Tag nach dem Großeinsatz bei der A3 bei Würzburg. Wieder gab es Probleme mit der Rettungsgasse. Die Rettungskräfte von BRK, Maltesern und Johannitern hatten größte Schwierigkeiten, durch den Stau zur Unfallstelle zu gelangen. Auch die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten mit ihren Fahrzeugen 300 Meter vor dem Unfallort stehen bleiben. Zu Fuß arbeiteten sich die Einsatzkräfte vor und forderten Autofahrer auf, eine Rettungsgasse zu bilden. "Leider ein alltägliches Bild", so Philipp Hümmer vom Polizeipräsidium Unterfranken.

Lkw blockiert Rettungsgasse, weil Fahrer auf Toilette muss

"An Dreistigkeit nicht zu überbieten" war jedoch, was sich ein Lkw-Fahrer aus Belgien leistete, so Hümmer. Der Mann fuhr mit seinem 38-Tonner durch die letztlich doch gebildete Rettungsgasse. Er wollte schnell zur nahe gelegenen Raststätte, um dort auf die Toilette zu gehen. Der Lkw-Fahrer blieb mit seinem Fahrzeug in der Rettungsgasse stecken und blockierte die Gasse.

"Unsere Einsatzkräfte, die eigentlich für die Unfallaufnahme und das Absichern zuständig waren, waren dann damit beschäftigt, diesen Lkw aus der Rettungsgasse wieder herauszulotsen." Philipp Hümmer. Sprecher Polizeipräsidium Unterfranken.

Damit nicht genug. Der Fahrer zeigte sich "absolut uneinsichtig und ist zu Fuß zur Rastanlage gelaufen", so Hümmer. Im Nachgang musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 240 Euro hinterlegen.