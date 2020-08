02.08.2020, 14:17 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Unfall an Bahnübergang: Radfahrer von Zug erfasst und getötet

An einem Bahnübergang in Wittighausen (Main-Tauber-Kreis) ist es am Samstagabend zu einem tödlicher Unfall gekommen. Ein älterer Radfahrer wollte offenbar die Gleise überqueren und bemerkte den heranfahrenden Zug zu spät.