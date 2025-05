Unfall an Bahnübergang bei Pocking – Bergung abgeschlossen

Nach dem Zusammenstoß eines Regionalzuges mit einem Lastwagen an einem Bahnübergang in Niederbayern ist die Bergung der Waggons durch zwei Kräne schneller als erwartet abgeschlossen. Der Lkw war in der Nacht zum Donnerstag wenige Stunden nach dem Unfall von den Gleisen geholt worden.

Strecke noch länger gesperrt

Nach dem Abtransport des Zuges kann die Bahn nun die Schäden an der Strecke und am Bahnübergang genauer untersuchen. Nach derzeitigem Stand geht das Unternehmen davon aus, dass die Verbindung zwischen Pocking und Pfarrkirchen noch mindestens eine Woche lang gesperrt sein wird. Derzeit enden Züge aus Passau in Pocking, diejenigen aus Mühldorf in Pfarrkirchen. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf über zwei Millionen Euro.

Lkw-Fahrer ringt weiter mit dem Tod

Nach dem Zusammenstoß schwebt der Fahrer des Lkw weiter in Lebensgefahr. Der 40-Jährige war bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt worden. Im Zug befanden sich 15 Personen, zwei von ihnen galten zunächst als schwer verletzt, sie gehören zum Zugpersonal. Wie die Passauer Neue Presse (externer Link, möglicherweise Bezahlinhalt) unter Berufung auf die Polizei Niederbayern berichtet, handelt es sich bei dem Zugpersonal um einen Zugführer und einen Zugbegleiter. Sie gelten demnach mittlerweile nur noch als "mittelschwer verletzt". Hinzu kamen sieben Leichtverletzte im Zug.

Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Der Zusammenstoß ereignete sich laut Polizei auf der Strecke Passau-Mühldorf am Mittwoch kurz vor 15 Uhr an einem unbeschrankten Bahnübergang bei Pocking (Landkreis Passau), im Bereich des Gemeindeteils Kühnham. Der Zug schleifte den Lastwagen mit, der schwer beschädigt quer auf den Gleisen zu stehen kam. Die Regionalbahn entgleiste. In dem Zug befanden sich zum Zeitpunkt der Kollision 15 Menschen, im Lastwagen nur der Fahrer. Zahlreiche Rettungskräfte rückten aus.

Zahlreiche unbeschrankte Bahnübergänge

Immer wieder passieren am mit Lichtzeichen gesicherten Bahnübergang im Ortsteil Kühnham einige Kilometer westlich von Pocking schwere Unfälle. Stündlich fährt hier ein Zug der Rottalbahn zwischen Mühldorf und Passau vorbei. Die Strecke gilt wegen der vielen Bahnübergänge als besonders gefährlich. Allein zwischen Passau und Eggenfelden gibt es 105 Bahnübergänge, nur ein Drittel davon ist mit Schranken oder Lichtzeichen gesichert. Alle anderen haben nur ein Andreaskreuz.

