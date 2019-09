Unfall an Bahnübergang: Zug schiebt Auto vor sich her

An einem unbeschrankten Bahnübergang bei Bischofswiesen ist ein Auto von einem Zug erfasst worden. Die Autofahrerin wurde dabei verletzt, die 60 Fahrgäste und der Zugführer blieben unverletzt. Ob die Frau den nahenden Zug übersah oder ob andere Gründe eine Rolle gespielt haben, ist derzeit unklar. Der Zug, der in Richtung Freilassing unterwegs war, erfasste den Kleinwagen und schob ihn mehrere Meter vor sich her.

Fahrerin verletzt

Das Auto blieb dann neben den Gleisen liegen. Die einheimische Autofahrerin wurde verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Kreiskrankenhaus Bad Reichenhall geflogen.

Zug konnte weiter fahren

Der Zugführer und die 60 Fahrgäste an Bord des Regionalzuges kamen hingegen mit dem Schrecken davon. Aus welchem Grund es zu dem Zusammenstoß gekommen war, muss die Polizei mit weiteren Ermittlungen noch klären. Der Zug konnte mit den Fahrgästen nach rund eineinhalb Stunden die Fahrt fortsetzen.