08.08.2019, 07:15 Uhr

Unfall an B15-Kreuzung: Heißer Asphalt landet auf der Fahrbahn

In Köfering im Landkreis Landshut sind zwei Lastwagen an einer Kreuzung zusammengestoßen. Auch ein Auto war in den Unfall verwickelt. Es gab drei Verletzte. Weil heißer Asphalt auf der Straße lag, dauerten die Aufräumarbeiten bis weit in die Nacht.