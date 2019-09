vor 17 Minuten

Unfall am Stauende: Zwei Schwerverletzte – A3 gesperrt

Bei einem Unfall auf der A3 bei Erlangen sind am Morgen zwei Männer schwer verletzt worden. Die Autobahn war in Richtung Nürnberg zwischen den Anschlussstellen Höchstadt-Ost und Erlangen-West bis in die Mittagsstunden gesperrt.