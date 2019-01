Unfälle wegen Schnee in Oberfranken

In Oberfranken hat der Schnee in der Nacht zu mehreren Unfällen geführt. In der Region Hof und dem Fichtelgebirge rutschten bis zum Morgen rund ein Dutzend Autos und Lkw von den Fahrbahnen, so die Einsatzzentrale der Polizei in Oberfranken auf Nachfrage des BR. Dabei gab es einen Leichtverletzten.

Weitere Unfälle erwartet

Die Unfälle ereigneten sich sowohl auf Landstraßen als auch auf Autobahnen. Räum- und Streudienste sind demnach im Dauereinsatz. Einen Überblick über die Höhe der Sachschäden gebe es bislang nicht. Nach Einschätzung der Polizei könnten im Lauf des Tages noch weitere Unfälle wegen Schneefalls dazukommen.