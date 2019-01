Unfälle wegen Glätte in Ostbayern

Schnee und Glätte haben in Teilen Ostbayerns für Unfälle gesorgt. Ein US-amerikanisches Paar überschlug sich in der Nacht auf Samstag in dem Kemnather (Lkr. Tirschenreuth) Ortsteil Waldeck mit dem Auto.

Ins Schleudern geraten

Laut Polizei geriet der 30-jährige Fahrer auf der B22 ins Schleudern und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Dabei kam das Auto von der Straße ab, überschlug sich einmal und landete auf dem Dach. Der Fahrer und die Beifahrerin, seine 33 -jährige Frau, wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand ein Schaden von 3.500 Euro.

Unfall löst weitere Unfälle aus

In Niederbayern kam es gestern zu einem Folgeunfall mit drei Fahrzeugen auf der A93 zwischen den Anschlussstellen Abensberg (Lkr. Kelheim) und Siegenburg. Wie die Polizei mitteilte, geriet eine 22-Jährige auf glatter Fahrbahn mit ihrem Wagen ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. Ein 22 Jahre alter Mann geriet an der Stelle ebenfalls ins Schleudern und prallte gegen ein anderes Fahrzeug, welches wegen des vorausgegangenen Unfalls dort stand.

Fast 60.00 Euro Schaden

Aufgrund der beiden Unfälle staute sich der Verkehr, was ein 19-jähriger Mann zu spät erkannte. Beim Abbremsen kam sein Fahrzeug auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen. Der Fahrer wollte noch nach links ausweichen, touchierte dabei aber ein Auto, das bereits im Stau stand. Anschließend rutschte der 19-Jährige weiter, gegen ein anderes Auto.

Bei den Unfällen wurde laut Polizei niemand verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 57.500 Euro. Die A93 war in Richtung München für eineinhalb Stunden gesperrt.