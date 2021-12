Unfälle, Vollsperrungen und Verletzte in Westmittelfranken

Am Sonntagnachmittag war auf der B14 bei Müncherlbach nahe Heilsbronn ein Kleinbus in ein entgegenkommendes Auto gefahren. Wie die Polizei auf BR-Anfrage mitteilt, war der 58-jährige Fahrer des Busses aus noch ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, im Anschluss hatte er gegengelenkt und war auf die Gegenfahrbahn geraten.

A7 waren wegen Unfällen gesperrt

Der Fahrer des Kleinbusses und drei Mitfahrer wurden verletzt, ebenso die Fahrerin des entgegenkommenden Autos. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 33.000 Euro. Die B14 war für zwei Stunden in beiden Richtungen gesperrt. Am vergangenen Samstagabend sind zwei Menschen auf der A7 bei einem Unfall schwer verletzt worden. Hier hatte sich kurz nach 19 Uhr bei Uffenheim zunächst ein beladener Anhänger von einem Auto gelöst.

A7 war stundenlang gesperrt

Der Fahrer des Wagens prallte daraufhin in die Mittelleitplanke. Eine nachfolgende Autofahrerin konnte nicht mehr ausweichen und krachte auf den Anhänger. Der Mann und die Frau wurden ins Krankenhaus gebracht. Außerdem fuhren noch drei weitere Autos in herumliegende Trümmerteile. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 31.000 Euro. Die A7 war in Richtung Norden für rund fünf Stunden gesperrt.