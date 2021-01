Unfälle und Staus: Schnee sorgt für Probleme in Südbayern

Wegen Schneefalls ist es am Montagabend in Südbayern zu zahlreichen Staus auf Autobahnen und anderen Straßen gekommen. Das staatliche Verkehrsinformationssystem Bayerninfo meldete viele Verkehrsbehinderungen.

Allein in der Landeshauptstadt und im Landkreis München kam es zu Dutzenden Verkehrsunfällen. Laut Polizeisprecher blieb es zunächst bei Blechschäden, verletzte Personen wurden bis 20 Uhr nicht gemeldet.

Unterhalb des Friedensengels war ein Bus ins Rutschen geraten und quer auf der Prinzregentenstraße zum Stehen gekommen. Nachdem Einsatzkräfte der Feuerwehr den MVG-Bus freigeschaufelt hatten, konnte er aus eigener Kraft das Isarhochufer hochfahren. In der Nähe des Hauptbahnhofs blieb eine Trambahn im Schnee stecken. Auch sie kam mit Hilfe der Feuerwehr wieder frei.

Staus auf Autobahnen

Von der Schnee- und Eisglätte waren in Oberbayern besonders der südliche Teil der A8, die A95, die A96 und der Münchner Autobahnring A99 betroffen. "Die Räumdienste sind im Dauereinsatz", hieß es. Auf der A8 kam es insbesondere zwischen Rosenheim und Salzburg in beiden Richtungen immer wieder zu kilometerlangem stockenden Verkehr und zu kürzeren Staus. Zwischen Achenmühle und Frasdorf kam es zeitweise zu einer Sperrung wegen querstehender Lkw.

Die A95 in Fahrtrichtung München musste zwischen den Anschlussstellen Sindelsdorf und Penzberg nach einem Unfall gesperrt werden. Dort hatte sich ein Auto überschlagen. Ein Großaufgebot von Rettungskräften war vor Ort. Auch die A9 und die A94 waren im Lauf des Tages nach Unfällen zeitweise gesperrt gewesen.

Viel Neuschnee in Bayern

Der Deutsche Wetterdienst hatte für den Süden des Freistaats bis Dienstagmorgen nochmals bis zu zehn Zentimeter Neuschnee angekündigt, in höheren Lagen bis zu 20 Zentimeter. Auch in Franken soll es am frühen Dienstag zu Schneefällen kommen. Am Donnerstag erwartet fast den gesamten Freistaat Dauerregen.