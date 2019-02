Unfälle und Schulausfall: Ostbayern unter Panzer aus Eis

Viele umgeknickte Bäume

Zusätzlich mussten in der Oberpfalz etwa 40 Mal die Feuerwehren ausrückten, weil der Eispanzer Bäume umknicken ließ, die dann Straßen versperrten.

In Niederbayern war die Situation deutlich entspannter, es gab laut Polizei sechs Glatteisunfälle. Eine Person wurde leicht verletzt. Auch in Unterfranken war es teils spiegelglatt. Die Verkehrsbehinderungen hielten sich laut Polizei aber auch hier in Grenzen. Nur sehr vereinzelt kam es zu Unfällen mit Blechschäden. Die Winterdienste waren im Dauereinsatz und leisteten offensichtlich ganze Arbeit.

Kein Unterricht in der Region Amberg

Am späten Abend entspannte sich der Polizei zufolge die Verkehrssituation in der gesamten Region. Für die Schulen in der Stadt Amberg und im Landkreis Amberg-Sulzbach sagte das zuständige Schulamt dennoch vorsorglich den Unterricht für heute ab.

Am Morgen kann es in Niederbayern, der Oberpfalz und Oberfranken bei Temperaturen um die Null Grad noch Glätte geben. Im Laufe des Tages wird es dann aber immer wärmer.

Die Aussichten für das Wochenende

Die nächsten Tage strömt noch mehr milde Atlantikluft nach Bayern, Tauwetter setzt ein. Im Flachland könnte der Schnee fast komplett verschwinden, so BR-Wetterexperte Sachweh. Skifahrer bräuchten sich aber keine Sorgen machen, in den Bergen bleibt die weiße Pracht erhalten. Für das Wochenende erwartet der Wetterexperte in ganz Bayern frühlingshaft milde Temperaturen von zehn Grad und mehr.

Der Winter verabschiedet sich aber noch lange nicht aus Bayern: Bereits ab Montag ist oberhalb von 600 Metern erneut mit Schnee zu rechnen. In den Bergen könnten es sogar bis zu 25 Zentimeter Neuschnee werden.