Unfälle sorgen in Oberbayern für gesperrte Autobahnen

Auf der A9 Richtung Nürnberg staute sich ab dem Autobahnbeginn in München-Schwabing der Verkehr schnell auf fünf Kilometern. Weil ein Kleintransporter auf einen Opel Corsa gekracht war, wurde die Autobahn bei Garching-Süd in Richtung Nürnberg für einige Stunden am Nachmittag gesperrt. Vier Menschen wurden verletzt, drei davon erlitten laut Polizei sogar schwerste Verletzungen. Sie wurden mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus geflogen.

Rückstaus bis auf den Mittleren Ring in München

Schnell staute sich der Verkehr auch bis auf den Mittleren Ring in München zurück. Zumal es am späten Nachmittag zwischen Schwabing und Frankfurter Ring erneut gekracht hatte. In Richtung München kam es auf der A9 dann noch am frühen Abend zu einem Unfall am Autobahnkreuz München-Nord.

Bei Grabenstätt kippte ein Lkw mit Gefahrgut um

Bereits in der Früh war auf der A8 bei Grabenstätt im Chiemgau ein Lkw in die Leitplanken gekracht und umgekippt. Der Fahrer bleib unverletzt. An Bord hatte der Lastwagen 20 Tonnen Ladung, darunter auch Parfümerzeugnisse, die leicht entflammbar sind. Sie gelten als Gefahrgut. Wegen der schwierigen Bergung war die Autobahn Richtung Salzburg für insgesamt neun Stunden gesperrt. Ab Felden staute sich der Verkehr auf neun Kilometern.

Die Ladung des Lkw musste per Hand umgeladen werden. Der Gefahrguteinsatz war bis 15 Uhr weitgehend abgeschlossen - gefährliche Stoffe seien dabei nicht ausgetreten, teilte die Polizei mit. Auch in der Gegenrichtung zwischen Bernau und Frasdorf ereignete sich am späten Nachmittag ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen.