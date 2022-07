Unfälle provoziert: Urteil gegen mutmaßlichen Autobumser fällt

Mit einem Urteil geht am Donnerstag vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth das Verfahren gegen einen 46-jährigen Mann aus Neumarkt in der Oberpfalz zu Ende. Er soll über Jahre eine ganze Serie von Autounfällen verursacht und dann von Versicherungen Zehntausende Euro kassiert haben.

Immer gleiche Masche bei Autounfällen

Sein Vorgehen folgte dabei immer dem gleichen Modell: An zwei verschiedenen und unübersichtlichen Kreuzungen in Neumarkt provozierte er Unfälle. Der Trick bestand darin, entweder beim Einfädeln noch schnell Gas zu geben oder eine Rechts-vor-Links-Situation zu seinen Gunsten auszunutzen. Damit lag nie die Schuld bei ihm, sondern bei den ahnungslosen Fahrern der anderen Autos.

Zeugen immer noch von Unfällen schockiert

Diese Autofahrer waren im Prozess als Zeugen geladen und wunderten sich immer wieder über das Vorgehen des Mannes, der nach den Unfällen auch noch Verletzungen vorgetäuscht hatte. Einer 84-jährigen Autofahrerin, so heißt es, stand im Gerichtssaal noch der Schrecken über den Unfall ins Gesicht geschrieben. Weil der jetzt angeklagte Mann so stark Gas gab, drehten sich die Autos mancher Unfallopfer um die eigene Achse, einige Unfallopfer mussten in ärztliche Behandlung.

Angeklagter muss mit mehrjähriger Haftstrafe rechnen

Außerdem bekamen die Autofahrer ein Bußgeld, Punkte in Flensburg und die Kosten des Verfahrens aufgebrummt. Im Verlauf des Prozesses hatten Gericht, Anklage und Verteidigung eine Verständigung versucht, so dass der Angeklagte mit einer Haftstrafe bis zu dreieinhalb Jahren rechnen muss.