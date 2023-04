Zwei Männer überleben Unfälle mit Münchner S-Bahnen

Ein unbekannter Mann ist in der Nacht auf Ostermontag an der Haltestelle Leuchtenbergring in die Gleise gestürzt und von einer S-Bahn überfahren worden. Er wurde sehr schwer am Unterarm verletzt, die Identität des Opfers ist noch unklar.

Wie Bundespolizei und Feuerwehr berichten, war der Mann gegen 0.20 Uhr ins Gleis gefallen. Die Umstände sind noch unklar, einen Suizidversuch schließt die Bundespolizei aber aus. Eine einfahrende S-Bahn überrollte den Mann. Ersthelfer der Bundespolizei banden den stark blutenden Unterarm des Verletzten ab, Rettungskräfte der Feuerwehr brachten ihn ins Krankenhaus, wo er operiert werden musste.

Bundespolizei sucht Zeugen

Die Identität des Mannes konnte noch nicht geklärt werden. Sein Alter schätzt die Polizei auf 40 Jahre, er trug über einem blau-roten Oberteil ein blaues Hemd oder eine blaue Jacke. Außerdem bittet die Bundespolizei Zeugen des Vorfalls, sich zu melden. Zum Zeitpunkt des Unfalls sollen sich rund 15 Personen auf dem Bahnsteig Leuchtenbergring aufgehalten haben, 30 Personen befanden sich in der einfahrenden S-Bahn.

S-Bahnhof Donnersbergerbrücke: Zugführer leitet Notbremsung ein

Bei dem anderen Unfall ist am Ostersonntag ein 19-jähriger Mann am S-Bahnhof Donnersbergerbrücke betrunken in die Gleise gestürzt und wurde von einer S-Bahn überfahren. Obwohl der Zug erst über ihm zum Stehen kam, verletzte sich der US-Amerikaner nur leicht.

Wie die Bundespolizeiinspektion München mitteilt, war der 19-Jährige um 7.00 Uhr am Haltepunkt Donnersbergerbrücke über die Bahnsteigkante getorkelt und ins Gleisbett gestürzt. Der Triebfahrzeugführer einer S7 aus Wolfratshausen erkannte die Gefahr, leitete eine Notbremsung ein, brachte den Zug aber erst über dem 19-Jährigen zum Stehen. Der hatte sich jedoch - trotz 1,4 Promille im Blut - geistesgegenwärtig zur Seite gedreht.

Klinik noch am selben Tag verlassen

Laut Bundespolizei befand er sich eingeklemmt zwischen S-Bahn- und Bahnsteig, war nur leicht verletzt und ansprechbar. Rettungskräfte befreiten ihn und brachten ihn vorsorglich in eine Klinik, die der Amerikaner jedoch noch am selben Tag verlassen konnte. Im S-Bahn-Verkehr kam es durch den Zwischenfall zu Störungen, die aber laut Bundespolizei gering ausfielen. Gegen den 19-Jährigen wird jetzt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.