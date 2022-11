Unfälle in Oberfranken fordern zwei Todesopfer

In Oberfranken sind am Montagmorgen zwei Menschen bei schweren Unfällen gestorben, eine weitere Person wurde schwer verletzt. In beiden Fällen sind die Unfallursachen noch nicht abschießend geklärt.

Unfall im Landkreis Kronach: Glätte als Ursache?

Nach einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos auf einer Kreisstraße bei Nordhalben (Lkr. Kronach) ist am Montagmorgen ein Mann tödlich verunglückt, ein weiterer wurde schwer verletzt. Laut Polizeiangaben kollidierte der Pkw eines 57-Jährigen mit einem entgegenkommenden Auto. Dessen 24-jähriger Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte befreiten den Mann, der mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Den 57-Jährigen konnte die Helfer nur noch tot aus seinem Fahrzeug bergen.

Durch den Zusammenstoß wurden die Motorblöcke beider Autos aus der Karosserie gerissen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Unterstützung bei den Ermittlungen ein Sachverständiger an die Unfallstelle gerufen. Auf BR24-Nachfrage bestätigte ein Polizeisprecher, dass es im Bereich der Unfallstelle glatt gewesen sei. Ob Glätte allerdings die Unfallursache war, müsse der Gutachter noch klären. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten blieb die Staatsstraße in Richtung Steinwiesen komplett gesperrt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 60.000 Euro.