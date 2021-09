28.09.2021, 15:07 Uhr Artikel mit Bildergalerie

Unfälle in der Oberpfalz: Bauarbeiter und Mädchen stürzen ab

Gleich zwei dramatische Stürze in der Oberpfalz: In Regensburg ist ein Bauarbeiter in einen Schacht gestürzt und musste per Kran geborgen werden. Ein Mädchen in Kümmersbruck ist kopfüber in die Tiefe gefallen und hatte wohl einen Schutzengel.