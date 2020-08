Unfälle im toten Winkel - Entscheidend ist der Fahrer

Immer wieder spielt der sogenannte tote Winkel eine Rolle bei tödlichen Verkehrsunfällen. Zuletzt Anfang Juli, als in Schweinfurt eine Radfahrerin vom einem Bus überrollt und tödlich verletzt wurde. Oder Anfang August, als einem jungen Radprofi aus Karbach im Landkreis Main-Spessart die Vorfahrt von einem Auto genommen wurde und er tödlich verunglückte. Inzwischen gibt es technische Systeme, um die Gefahr des toten Winkels zu bannen. Hundertprozentige Sicherheit bieten diese Systeme allerdings nicht.

Kameras statt Spiegel

Der tote Winkel ist schon lange ein Thema bei den Autoentwicklern, sagt Daniel Beständig, einer der Geschäftsführer der Beständig Autowelt in Gochsheim. Für Lkw gibt es einen sogenannten Totwinkel-Assistenten, das ist ein Radarwarnsystem für Personen oder Gegenstände, die sich im toten Winkel befinden.

Und es gibt einen Abbiege-Assistenten mit Kameras am Dachrahmen und Displays an den A-Säulen: Neue Lkw verzichten auf herkömmliche Spiegel. Dadurch hätte man eine viel bessere Rundumsicht, sagt Daniel Beständig. Es sei ein Vorteil vor allem an Kreuzungen, beim Rangieren und in engen Kurven, denn die Kameras denken mit, so Beständig weiter.

Akustische Warnung vor Kollision

Ebenfalls verfügen die neuen Lkw über Abbiege-Assistenten mit einem mehrstufigen Warnprozess: Befindet sich ein Hindernis auf der Beifahrerseite, wird der Fahrer zunächst optisch informiert. Nötig hierfür sind Radarsensoren am Lkw. Bei Kollisionsgefahr erfolgt dann eine zusätzliche akustische Warnung. Dadurch könnte der Fahrer nun reagieren und einen Unfall verhindern, sagt Daniel Beständig. Im Moment noch alles Sonderausstattung. In Zukunft vielleicht lebensrettende Serie.

Faktor Mensch bleibt entscheidend

"Diese Helferlein sind natürlich enorm im Beitrag für die Sicherheit. Aber wenn der Fahrer am Handy ist und die Systeme nicht nutzt, bringen sie gar nichts", sagt Fahrlehrer Matthäus Eckert aus Bergrheinfeld. "Die Zuverlässigkeit in solchen Fahrzeugen bringt nur der Kraftfahrer." Er selbst setzte bei seiner Ausbildung auf die herkömmlichen Methoden wie den Schulterblick, welche man sowieso nie vernachlässigen dürfe – egal ob man mit oder ohne Assistenten unterwegs sei, fährt Eckert fort.

Appell an die Radfahrer

Sowohl Matthäus Eckert als auch Daniel Beständig appellieren zusätzlich an die Radfahrer vernünftig zu sein. Einen Radfahrer, der mit Handzeichen abbiegt sehe er selten, sagt der Fahrlehrer. "Wer als schwächerer Verkehrsteilnehmer an einem stehenden Lkw rechts vorbeifährt, bringt sich unnötig selbst in Gefahr", fährt Beständig fort. Insgesamt sind sich beide einig, dass es vor allem auf das Miteinander im Straßenverkehr ankommt.

