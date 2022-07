Unfälle im Regen: Autofahrer und Biker lebensbedrohlich verletzt

In Folge des Unwetters am Freitagabend haben sich in Franken schwere Verkehrsunfälle ereignet. Auf der A9 bei Schnaittach wurde ein 61 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt, im Landkreis Bamberg verletzte sich ein 64-jähriger Autofahrer lebensbedrohlich.

A70: Sportwagenfahrer lebensbedrohlich verletzt

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann auf der A70 bei Scheßlitz in seinem Sportwagen ins Schleudern gekommen, als gerade eine Gewitterfront über den Landkreis Bamberg zog. Das Auto sei zuerst gegen einen Kleinwagen und dann gegen die Schutzplanken geprallt. Feuerwehrleute mussten den 64-Jährigen sowie den Fahrer des anderen Autos aus ihren Pkw befreien.

Zwei Insassen des zweiten Autos wurden leicht verletzt. Die Autobahn musste an der Unfallstelle für zwei Stunden gesperrt werden. Der Sachschaden beträgt rund 160.000 Euro.

Unfall nahe Schnaittach: Biker rutscht 100 Meter über die Fahrbahn

Ein weiterer Unfall ereignete sich auf der A9 nahe der Ausfahrt Schnaittach. Demnach sei ein 61 Jahre alter Biker bei regennasser Fahrbahn auf der linken Spur hinter einem Auto gefahren und habe bremsen wollen. Dabei sei er aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit gestürzt, wodurch sein Motorrad in das Heck des Pkw einschlug.

Der 61-Jährige sei dann über 100 Meter über die Fahrbahn gerutscht und zog sich dabei ein schweres Schädel-Hirn-Träume und mehrere Knochenbrüche zu. Der Motorradfahrer musste in kritischem Zustand per Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht werden, so die Polizei. Die Insassen des Autos blieben unverletzt.

Ein Gutachter wurde zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Die Autobahn war an der Unfallstelle für drei Stunden voll gesperrt, wodurch sich laut Polizei ein großer Rückstau bildete.