Unfälle bei Schnee auf der A9 - Lkw kollidiert mit Räumfahrzeug

In Oberfranken herrschten am Donnerstagabend und in der Nacht teilweise winterliche Straßenverhältnisse. Laut Polizei ist es wegen des Wetters auf der Autobahn A9 zu Unfällen gekommen. Am Morgen war es vor allem in Hochfranken glatt auf den Straßen.

40-Tonner stellt sich quer und landet in Graben

Auf der A9 bei Münchberg im Landkreis Hof hatte sich kurz vor 2 Uhr Morgens ein Sattelzug quer gestellt und war in einen Graben gerutscht. Überfrierende Nässe sei der Grund für den Unfall gewesen, so ein Polizeisprecher. Da das THW den 40-Tonner bergen musste, kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Lastwagen kracht mit Autobahnmeisterei-Fahrzeug zusammen

Bereits am Donnerstagabend ist zwischen Gefrees im Landkreis Bayreuth und Hormersdorf ein Lastwagen mit einem Räumfahrzeug der Autobahnmeisterei zusammengestoßen und danach noch mit einem Auto kollidiert. Die Unfallursache ist noch unklar - es hatte geschneit, die Straße sei aber frei gewesen, heißt es. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt.

Lastwagen stellt sich quer und beschädigt Kleintransporter

Auf Höhe des Autobahn-Parkplatzes Sperbes im Landkreis Bayreuth hat sich gegen 23.30 Uhr ein Lastwagen quer gestellt. Schuld war die glatte Fahrbahn, heißt es in einer Polizeimitteilung. Es wurde niemand verletzt, aber ein Kleintransporter wurde durch die Rutschpartie beschädigt. Der Sachschaden wird hier auf etwa 20.000 Euro geschätzt.