Unfälle auf A3: Ein Schwerverletzter und 16 beschädigte Autos

Auf der A3 in Fahrtrichtung Passau haben sich am Freitag und Samstag gleich mehrere Unfälle ereignet. Die Bilanz: ein Schwerverletzter, 16 beschädigte Fahrzeuge von denen fünf abschleppt werden mussten sowie ein Gesamtschaden in Höhe von mindestens 75.000 Euro.

Wie die Verkehrspolizeiinspektion Regensburg mitteilte, kam es aufgrund des zusätzlichen starken Reiseverkehrs immer wieder zu langen Staus.

Frau missachtet Vorfahrt - und fährt weiter

Bereits am Freitagabend fuhr eine Autofahrerin von der A93 auf die A3 auf und missachtete die Vorfahrt. Laut Polizei kam es dadurch zu einem Auffahrunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Die Unfallverursacherin fuhr jedoch einfach weiter. Ihr Autokennzeichen ist bekannt. Bei dem Unfall liefen Betriebsstoffe aus, die von der Feuerwehr gebunden werden mussten.

Die A3 in Richtung Passau musste deshalb eine knappe Stunde lang gesperrt werden. Eine Person wurde leicht verletzt, eine Familie aus den Niederlanden wurde zur Untersuchung ins Uniklinikum gebracht.

22-Jähriger frontal von Auto erfasst

Ein weiterer Unfall ereignete sich Samstagfrüh gegen 2 Uhr am Autobahnzubringer der Anschlussstelle Kumpfmühl. Ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Regensburg lief von der Mittelinsel auf die linke Fahrspur. Dabei wurde er frontal von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Der junge Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 67-jährige Fahrer aus Regensburg erlitt einen Schock. Bei dem 22-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Zubringer war bis 4 Uhr früh gesperrt.