Unfälle an Baustelle bei Himmelkron – Autobahndirektion reagiert

Ab heute ist die Einfahrt der Anschlussstelle Bad Berneck/Himmelkron in Richtung Nürnberg gesperrt. Die Autobahndirektion Nordbayern will so den Rückstau und die damit verbundenen Verkehrsstörungen schon vor dem Beginn des Baustellenbereichs auf der Lanzendorfer Talbrücke minimieren.

Weiträumig umfahren

Fahrer werden gebeten, auf benachbarte Anschlussstellen auszuweichen und die Umleitungen vor Ort zu beachten. Der Schwerverkehr wird bereits ab den Autobahndreiecken Hochfranken und Bayerisches Vogtland weiträumig über die A93 umgeleitet.

Verkehrsprobleme an der Baustelle

In den vergangenen Wochen kam es an der Baustelle vermehrt zu massiven Staubildungen und Unfällen. Erst am Dienstag (12.3.19) hatte sich im Baustellebereich ein tödlicher Unfall ereignet. Ein 23-jähriger Lkw-Fahrer hatte das Stauende übersehen und wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die A9 war 12 Stunden gesperrt.

Mitte Februar begannen die Sanierungsarbeiten an der in die Jahre gekommenen Brücke. Die Kosten liegen bei rund 20 Millionen Euro.