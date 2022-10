Unesco-Welterbe: Bad Kissingen erhält Ernennungsurkunde

Gut ein Jahr nach Bekanntgabe des Unesco-Welterbe-Titels erhält Bad Kissingen nun am Donnerstag auch die offizielle Ernennungsurkunde. Überreicht wird diese im Rahmen eines feierlichen Festaktes vom bayerischen Wissenschafts- und Kunstminister Markus Blume (CSU).

Bürger zum Festakt eingeladen

Der Festakt findet im Rossini-Saal des Arkadenbaus statt. Auch Brigitta Ringbeck von der Koordinierungsstelle Unesco-Welterbe im Auswärtigen Amt kommt dafür nach Bad Kissingen. Wie die Stadt mitteilt, spielt das Jugend-Musikkorps um 13 Uhr ein Konzert im Kurgarten und begrüßt die Ehrengäste. Die Verleihung beginnt um 13.30 Uhr. Auch interessierte Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen. Die Stadt bietet um 15 Uhr außerdem zwei kostenlose Sonderführungen an: Eine geführte Wanderung "Auf den Spuren des europäischen Kur-Phänomens in Bad Kissingen" und einen Streifzug durch die Stadt als Welterbe. Treffpunkt ist an der Tourist-Information im Arkadenbau.

Elf europäische Kurbäder sind Welterbe

Am 24. Juli 2021 hatte das Unesco-Welterbe-Komitee in China getagt. Es ging um die Frage, welche neuen Kultur- und Naturstätten in die Unesco-Liste aufgenommen werden. Tempel-Anlagen in Indien, der Regenwald in Georgien oder auch Bad Kissingen und die Great Spas of Europe hatten sich beworben. Dabei handelt es sich um elf Kurbäder aus ganz Europa – neben Bad Kissingen zum Beispiel auch Karlsbad in Tschechien oder Vichy in Frankreich. Schließlich die Entscheidung: Die Great Spas of Europe zählen seitdem zum Weltkulturerbe.

OB Vogel: "Erste Investoren zeigen Interesse an Bad Kissingen"

Für Bad Kissingen bedeute der Titel "eine enorme überregionale Aufmerksamkeit", so Oberbürgermeister Dirk Vogel. "Diese Aufmerksamkeit müssen wir für unsere Stadtentwicklung nutzen", sagt Vogel. Erste Investoren hätten schon Interesse am Standort Bad Kissingen gezeigt.

"Wo können Sie in eine Welterbe-Stadt investieren? Wo haben Sie Gebäude mit so viel Charme und Geschichte? Auch die Bade-Kur, die die Krankenkassen seit Kurzem wieder bezahlen, ist ein Anreiz für Investoren", so Vogel weiter.

Beispielsweise stehe aktuell der Fürstenhof leer, ein stattliches Kurhotel direkt am Rosengarten. Auf dem Gelände des abgerissenen Steigenberger-Hotels entstehe aktuell bereits ein neues Hotel. "Die Voraussetzungen hier in Bad Kissingen sind gut. Das zeigen auch die Zahlen vor Corona: Im Jahr 2019 hatten wir in Bad Kissingen 1,6 Millionen Übernachtungen und viel Tages-Tourismus", so der Oberbürgermeister.