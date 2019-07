Unesco-Welterbe: Augsburg feiert sein Wasser

Kanäle, Kraftwerke, Denkmäler und Brunnen standen im Mittelpunkt beim "Augsburger Wasserglanz". Mit diesem großen Wasserfest hat die Stadt Augsburg ihre Auszeichnung als Unesco-Welterbe-Stadt gefeiert. Vom Rathausplatz aus starteten die "Wasserstadtführungen", das Lechmuseum war ebenso geöffnet wie das Wasserwerk am Roten Tor.

Beeindruckende Lichtinstallationen

Besonders beeindruckend waren die Lichtinstallationen rund um das Thema Wasser. Am Abend wurden sie in der Innenstadt auf verschiedene Wandflächen projiziert. Das Welterbekomitee hatte Augsburg die Auszeichnung als Unesco-Welterbe Anfang Juli für sein Wassermanagment-System zugesprochen. Augsburgs einzigartiges Wassermanagement-System ist lückenlos über acht Jahrhunderte in Augsburg erlebbar.