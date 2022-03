Unesco-Kulturerbe: Klima-Effekt durch Nürnberger Wässerwiesen

Sobald Jürgen Zwingel das hölzerne Staubrett nach oben kurbelt, fließt das Wasser aus der Rednitz in das verzweigte Kanalsystem in den Wiesen. Der ehrenamtliche Wässerwart ist oft tagelang unterwegs, um den Wasserstrom gleichmäßig auf und zwischen die Parzellen zu leiten bis sich der Boden vollgesogen hat. "In manchen Jahren musste ich schon bis zu siebenmal wässern. Doch im Jahr 2021 gab es so viel Regen, dass ich gar nicht aktiv werden musste", erzählt er.

Seit über 600 Jahren fluten die Bauern am Rande von Nürnberg in trockenen Sommern ihre Wiesen, in dem sie das Flusswasser der Rednitz durch schmale Kanäle leiten. Dadurch wächst das Gras selbst in heißen Monaten sehr üppig und wird nach dem Mähen an die Tiere im Stall verfüttert.

Wichtig in Zeiten des Klimawandels

"Für uns Landwirte ist die Wässerwiesennutzung gerade in Zeiten des Klimawandels von sehr großer Bedeutung", sagt Gerhard Zimmermann vom Wässerverband "Hopfengarten“. Die Wässerung und die Unterhaltung der Wehre und Hauptgräben wird im Nürnberger Rednitztal von sechs Wässergenossenschaften organisiert, in der Regel Landwirte, die mit ihrer Arbeit diese alte Kulturtechnik erhalten. Noch immer wird hier altes Wasserrecht angewendet. So ist in den alten Wässerordnungen genau geregelt wer, wann, wie lange seine Wiesen wässern darf und wer für den Unterhalt von Gräben und Wehren zuständig ist.

Die Wässerwiesen in Nürnberg sind Bestandteil einer Landschaft mit insgesamt etwa 2.000 Hektar aktiv bewässerten Gebieten. Diese erstrecken sich weit über die Fläche von Nürnberg hinaus und folgen den Flusssystemen von Rednitz und Regnitz.