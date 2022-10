UNESCO-Biosphärenreservat – eine Chance für den Spessart?

Im Sommer haben die Gebietskörperschaften die Machbarkeitsstudie für ein Biosphärenreservat Spessart gestartet – ab Mitte November sollen nun in Haibach, Hobbach, Aschaffenburg und Marktheidenfeld Bürgerforen stattfinden. Denn zentrales Element der bis Ende 2023 abzuschließenden Machbarkeitsstudie ist eine breite Einbindung der Bevölkerung.

Naturschutz mit und durch den Menschen

Die Biosphärenreservats-Idee verfolgt das Ziel, nachhaltiges Wirtschaften, Naturschutz, Forschung sowie Bildung für nachhaltige Entwicklung zu fördern und dadurch möglichst naturschonende Lebens- und Wirtschaftsformen weiter zu etablieren. Im unterfränkischen Spessart sollen fachspezifische Arbeitsgruppen gebildet werden, die sich inhaltlich mit Themen wie Natur und Umwelt, Land- und Forstwirtschaft, Kultur, Tourismus und Mobilität sowie regionaler Wertschöpfung auseinandersetzen. Den Abschluss soll ein gemeinsames Bürgerforum im Herbst 2023 bilden, bei dem die Ergebnisse präsentiert werden sollen. Auch die Effekte eines länderübergreifenden Biosphärenreservats Bayern/Hessen sollen untersucht werden.

Der Nachhaltigkeit verpflichtet

In einem UNESCO-Biosphärenreservat stehen der Mensch und seine möglichst naturschonenden Lebens- und Wirtschaftsformen im Fokus. 16 UNESCO-Biosphärenreservate gibt es in Deutschland – sie umfassen etwa drei Prozent der Gesamtfläche des Landes. Laut UNESCO liegen nahezu alle deutschen Biosphärenreservate im ländlichen Raum und seien daher vor allem als Zukunftskonzept zu verstehen. Außerdem seien sie wichtig für die Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsagenda 2030. Zu den weltweit bekanntesten UNESCO Biosphärenreservaten in Deutschland zählt das in der Rhön. Es erstreckt sich über 2.400 Quadratkilometer – über die Ländergrenzen Bayerns, Hessens und Thüringens hinweg.

Vier Bürgerforen bis Jahresende

Start für den Landkreis Aschaffenburg ist am 16.11. in der Kultur- und Sporthalle Haibach, es folgt der Landkreis Miltenberg am 17.11. mit einer Veranstaltung im Schullandheim Hobbach. Das Bürgerforum der Stadt Aschaffenburg findet am 29.11. in der Stadthalle statt, das für den Landkreis Main-Spessart am 2.12. im Pfarrheim St. Laurentius in Marktheidenfeld. Die Landratsämter sowie die Stadt Aschaffenburg bitten um Voranmeldung.