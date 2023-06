UNESCO-Berater: Garmischer Welterbe-Bewerbung erhält Dämpfer

Der Landkreis Garmisch-Partenkirchen hat offenbar schlechte Chancen auf einen Eintrag in die Welterbe-Liste. Eine Beraterkomission der UNESCO hat sich jetzt gegen die Aufnahme der alpinen und voralpinen Weiden und Moorlandschaften in Ammergau, Staffelseegebiet und Werdenfelser Land ausgesprochen. Der Geltungsbereich sei zu zersplittert, außerdem würden ein bauliches Erbe fehlen und zudem würde die Landwirtschaft in der Region vornehmlich im Nebenerwerb ausgeübt.

Das waren die Hauptgründe, warum die Beraterkommission mit Sitz in Paris sich gegen einen Eintrag in die Welterbenliste aussprach. Das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst hatte den Landkreis Garmisch-Partenkirchen und die Verantwortlichen der Bewerbung über das Votum informiert.

Garmisch-Partenkirchen: Bewerbung war gut überlegt

Vor Ort werde die Berater-Entscheidung respektiert, heißt es von Seiten der Beteiligten. Anscheinend hätten die Berater der UNESCO ganz bestimmte Vorstellungen, wie eine Kulturlandschaftsbewerbung auszusehen habe. Vor Ort sei sich sehr gut überlegt worden, was der Welt vererbt werden soll. Daher könne es die Bewerbung nur in der beantragten Form geben.

Entscheidung erst im September

Entscheidet sich die UNESCO bei der nächsten Titel-Vergabe im September gegen eine Aufnahme in die Welterbe-Liste, sei es bedauerlich aber auch nicht mehr zu ändern, heißt es vom Landratsamt. In einer zeitnahen Sitzung soll dieser Zwischenstand analysiert werden und beraten werden, wie es weitergeht - auch der Kreistag soll informiert werden.