Unesco berät erneut über Donaulimes

Das Welterbe-Komitee berät am Freitag erneut über die Nominierung des Donaulimes ohne die ungarischen Bestandteile.

Ergebnis der Beratungen ist noch offen

Wie ein Pressesprecher der Unesco mitteilte, könnte das Ergebnis sowohl eine Einschreibung in die Welterbeliste sein als auch eine Zurückstellung der Bewerbung, um offene Fragen zu klären. Es ist also auch möglich, dass der Antrag an die restlichen beteiligten Staaten Deutschland, Österreich und die Slowakei zurückgespielt wird mit der Bitte, ihn grundlegend zu überarbeiten.

Ungarn hatte sich kurzfristig zurückgezogen

Der Donaulimes, die Grenze des Römischen Reichs, verläuft im nördlichsten Teil von Bad Gögging über Regensburg und Straubing bis nach Passau. Von dort geht er weiter bis ans Schwarze Meer.

Am Montag hatte sich die Unesco dagegen entschieden, ihm den Titel Welterbe zu verleihen. Der Grund: Mitbewerber Ungarn hatte sich kurzfristig zurückgezogen, woraufhin nur noch der Donaulimes in Bayern, Österreich und in der Slowakei zur Debatte stand. Es wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die über das weitere Vorgehen beraten soll. Diese Arbeitsgruppe soll nun ihr Ergebnis vorstellen.