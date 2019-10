Undichter Kesselwagen: Großeinsatz am Bahnhof Passau

In den frühen Morgenstunden hat es am Bahnhof in Passau einen größeren Feuerwehreinsatz gegeben. Wie das Polizeipräsidium Niederbayern auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks mitteilt, wurde gegen 0.47 Uhr ein undichter Kesselwagen im Bereich des Güterbahnhofs gemeldet. Der Lademeister hatte die undichte Stelle bemerkt. Im Februar dieses Jahres gab es bereits einen ähnlichen Vorfall. Damals trat eine teerähnliche Masse aus.