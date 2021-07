Undicht und umstritten: Zehn Jahre Delfin-Lagune in Nürnberg

Eine kurze Bewegung mit der Hand – und die Delfine schwimmen los. Tierpfleger Armin Fitz steht am Rand der Lagune und arbeitet mit den Tieren. Einige Sekunden später springen die Tümmler in die Luft und landen mit einem lauten Klatschen auf dem Wasser. Dann schwimmen sie schnell an den Rand des bis zu sieben Meter tiefen Beckens und holen sich Eiswürfel als Belohnung ab. Armin Fritz hat einen ganzen Eimer davon dabei. "Die lieben sie über alles", sagt er. Insgesamt leben derzeit sechs Delfine in Nürnberg, alles Weibchen.

Sandstein statt Schwimmbad-Optik

Seit vielen Jahren arbeitet Armin Fritz mit Delfinen, schon vor dem Bau und dem Umzug in die Lagune. Die sechs unterschiedlich großen Becken fügen sich in die Felslandschaft des Nürnberger Tiergartens ein – ein gewaltiger Unterschied zur Schwimmbad-Optik des alten Delfinariums. Die Tiere sind fast das ganze Jahr draußen. "Wir haben Wind, Regen, Sonne. Die Abwechslung tut ihnen gut", sagt Fritz. Er streicht einem der Tiere über den Rücken und weiß, dass es sich wohl fühlt. "Wenn sie zu uns schwimmen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass alles in Ordnung ist."

Kritik der Tierschützer seit dem ersten Tag

Die Lagune war von Anfang an umstritten. Tierschützer bestreiten, dass es den Tieren in Gefangenschaft gut gehen kann. In freier Wildbahn seien Delfine oft fünfzig bis hundert Kilometer am Tag unterwegs und tauchen mehrere hundert Meter tief. All das ist in der Lagune nicht möglich. "Aus unserer Sicht sind Delfine die ersten Tiere, die aus Zoos zu verschwinden haben", sagte Sandra Altherr von der Tierschutzorganisation Pro Wildlife bei der Eröffnung. Und an dieser Kritik hat sich seitdem nichts geändert. "Delfine kann man nicht artgerecht halten und die Lagune kann bei weitem nicht das ersetzten, was Delfine in Freiheit haben", so Altherr. Seit der Eröffnung demonstrieren Tierschützer regelmäßig vor dem Tiergarten gegen die Lagune.

Delfinarien sollen die Art retten

Für Nürnbergs Tiergartendirektor Dag Encke tun sich bei der Diskussion ideologische Gräben auf. Tierparks auf der ganzen Welt müssten reagieren, um die bedrohten Meeressäuger zu retten. "Wir verlieren eine Delfinart nach der anderen", sagt er. Delfinarien werden benötigt, um Konzepte zur Rettung der Artgenossen in freier Wildbahn zu erforschen. "Ich glaube, dass die grundsätzliche Ablehnung von Delfinhaltung heute völlig anachronistisch ist." In Delfinarien werden derzeit beispielsweise Schutzvorrichtungen entwickelt, die Delfine mit speziellen Schallwellen von Fischernetzen fernhalten sollen. Damit soll verhindert werden, dass die Meeressäuger als Beifang verenden. Derzeit sterben Delfine zu Hunderttausenden in den Netzen der kommerziellen Fischerei.

Pfusch am Bau stört Feierlaune

"Das tiergärtnerische Konzept in der Lagune ist in den vergangenen zehn Jahren zu hundert Prozent aufgegangen.", sagt Encke "Wir haben ein Kalb großziehen können und das soziale Management der Tiere funktioniert hervorragend." Eigentlich Grund zum Feiern. Doch beim Bau der Lagune wurde gepfuscht, die Mängelliste ist lang: Fugen am Beckenrand sind undicht, Salzwasser trat aus. Das versickerte und schädigte Bäume. Inzwischen ist der Wasserstand in dem Becken gesenkt, damit nichts mehr überlaufen kann. Aber dicht sind die Fugen noch immer nicht. Außerdem greift das Salzwasser Leitungen und den Beton an.

Sanierung soll im kommenden Jahr beginnen

"Stand der Dinge ist, dass wir seit neun Jahren ein Sanierungskonzept erarbeiten. Damit haben wir zu kämpfen." Ein Ende der juristischen Auseinandersetzungen um die Sanierung und deren Kosten ist laut städtischem Rechtsamt noch nicht abzusehen. In Teilbereichen der Lagune, die von den Besuchern nicht zu sehen sind, läuft die Sanierung bereits. Im kommenden Jahr, so Encke, sollen dann die Außenbecken saniert werden. Das ist im laufenden Betrieb geplant, ein Becken nach dem anderen wird geleert und hergerichtet.

Hoffen auf Nachwuchs aus Nürnberg

Encke rechnet damit, dass in drei Jahren alles fertig und die Lagune endgültig dicht ist. Dann plant der Tiergarten, auch die Zucht von Delfinen wieder aufzunehmen. Die ist derzeit wegen der Sanierungsmaßnahmen ausgesetzt. Zu den sechs Delfin-Weibchen in Nürnberg wird sich dann wieder ein Männchen gesellen.